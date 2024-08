Spettacolare nuova passeggiata su diga del porto di Carrara

Taglio del nastro al porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) per la nuova passeggiata davanti al mare, suggestivo percorso di 1.200 metri che sostituisce il precedente tratto pedonale usato per decenni e ridisegna l'affaccio sull'orizzonte. E' il primo caso per un porto italiano di camminamento di tali dimensioni realizzato sulla sommità di una diga foranea. Il progetto è costato circa 14 milioni di euro, di cui 1 milione e 574mila euro finanziati dal Pnrr e, per la quota restante, con fondi della Regione e altre risorse dell'Autorità Portuale.

I lavori erano iniziati con una costruzione sulla scogliera delle strutture portanti in cemento armato, proseguiti poi con pavimentazione in pietra, parapetti e illuminazione. La passeggiata, con 50 sedute, è larga cinque metri ed è a 7 metri sul livello del mare. "Questo posto entrerà nel cuore dei carrarini e di chiunque visiterà la città - ha detto la sindaca Serena Arrighi - Ringrazio l'Autorità Portuale, chi ha guidato il porto e le amministrazioni comunali succedutesi".

"Lavoro importante - commenta il presidente della Toscana Eugenio Giani - per un luogo molto vissuto e amato dalla comunità locale. Intervento che ha richiesto impegno, risorse ed energie. Per il futuro del porto sarà importante anche il nuovo piano regolatore, che noi appoggiamo", "la nuova passeggiata è un'opera bella e ridisegna radicalmente, migliorandolo, il lungomare. Ne giova la relazione tra città e porto. Con quest'opera lo sbocco a mare di Carrara non ha più nulla da invidiare alle marine più belle d'Italia". "Restituiamo alla città un'opera fondamentale - ha dichiarato il presidente dell'Autorità Portuale Mario Sommariva - in grado di ricucire il rapporto tra mare e città. Un luogo aperto e familiare per i cittadini e il turismo". All'inaugurazione c'erano anche Gianni Lorenzetti presidente della Provincia, il prefetto Guido Aprea, il sindaco di Massa Francesco Persiani, il comandante della Capitaneria Monica Selene Mazzarese e il vescovo Mario Vaccari che ha impartito la benedizione. Studenti del liceo artistico-musicale di Massa hanno effettuato una esibizione.





