Nasce rete di chirurgia robotica ortopedica in ospedali Sud Est

Nasce la rete di chirurgia robotica ortopedica dell'Asl Toscana Sud Est, una rete di centri di riferimento per questo tipo di chirurgia rivolti sia ai cittadini che ai medici che vogliono approcciarsi a questa tecnica che semplifica l'operazione e riduce i tempi di degenza.

Responsabile del progetto, spiega l'Asl, è il dottor Roberto Redi, direttore Uoc Ortopedia e Traumatologia degli ospedali di Arezzo, Bibbiena e Sansepolcro.

"La creazione di una rete di centri di riferimento nella nostra azienda per la chirurgia ortopedica robotica è un passo importante - spiega Redi - La chirurgia robotica è una realtà da cui non possiamo più prescindere proprio per i vantaggi che offre al paziente. Bisogna cercare di utilizzare sempre più questo tipo di chirurgia". Il responsabile spiega che "fra gli obiettivi che ci prefiggiamo per il futuro c'è quello di organizzare all'interno dell'azienda dei centri di riferimento per questo tipo di chirurgia" ma anche "diventare un punto di riferimento per i giovani medici ortopedici che vogliono approcciarsi alla chirurgia robotica e rendere questa azienda attrattiva sia verso i cittadini che risiedono nel nostro territorio che verso coloro che provengono da altre regioni".

"Bisogna, infatti, permettere ai nostri concittadini di effettuare questo tipo di chirurgia in sicurezza e con competenza nei propri ospedali di riferimento senza doversi necessariamente allontanare dalle zone di residenza".

L'Asl evidenzia inoltre i numeri della chirurgia robotica.

"Come rete ortopedica - prosegue Redi - pochi mesi fa abbiamo raggiunto le 900 protesi effettuate dal 2014, anno del primo intervento di protesica robotica, ad oggi. Sono numeri importanti che ci permettono di valorizzare ancora di più questo tipo di chirurgia".



