Fiorentina: ufficializzato l'acquisto di Richardson

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista Amir Richardson a titolo definitivo dal Reims. Classe 2002, figlio d'arte, il padre è stato una stella della Nba il centrocampista ha appena conquistato con il Marocco la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Dopo le visite mediche e le firme sul contratto che legherà al suo nuovo club per cinque anni a 1,2 milioni Richardson verrà presentato domani alle 14,30 al Viola Park: per la Fiorentina si tratta di un investimento di circa nove milioni più uno di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Ma non sarà l'ultimo: c'è attesa per la fumata bianca per Albert Gudmudsson del Genoa che rischia però di slittare di qualche giorno. Quanto a Nico Gonzalez da giorni accostato alla Juventus la società viola ha fatto sapere che non c''è alcun accordo per la sua cessione né al momento sono in corso trattative.



