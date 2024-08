Appicca fuoco a campo vicino case in Maremma, arrestata piromane

Ha appiccato un incendio, che poteva rivelarsi molto pericoloso, in un terreno a Campo Cangino, nel comune di Follonica (Grosseto) in Maremma, per poi allontanarsi ma è stata fermata dai carabinieri che nella sua auto hanno trovato una tanica di benzina e diversi accendini. E' stata così arrestata in flagranza una donna di 60 anni che abita nella zona.

E' accaduto nella serata del 10 agosto. L'incendio è stato subito estinto anche grazie al l'intervento di alcuni residenti della zona, che si sono dati da fare per spegnere immediatamente le fiamme che si stavano dirigendo anche verso un canile che si trova vicino a Scarlino. L'area interessata dal rogo tra l'altro è anche molto vicino ad alcune abitazioni, e per questo potenzialmente molto pericoloso. I carabinieri hanno subito attivato una ricerca nell'area circostante, nel tentativo di provare ad individuare eventuali responsabili del rogo, che era molto sospetto fin dall'inizio. Poco distante dall'area dell'incendio i militari hanno trovato la 60enne che era salita a bordo di una vettura e si stava velocemente allontanando. Alla richiesta di spiegazioni sui motivi per cui si trovasse in quella zona, la donna non ha fornito risposte. Nel bagagliaio aveva una tanica con benzina e alcuni accendini. Per la donna, che non ha opposto resistenza, sono scattate le manette ai polsi mentre proseguono le indagini nei suoi confronti: i militari stanno infatti verificando la sua responsabilità in almeno altri cinque incendi che nei giorni scorsi sono stati spenti tra Follonica e Scarlino, che per modalità di esecuzione sono apparsi analoghi a quello per cui, in questo caso, è stata arrestata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA