Si tuffa nel fiume Serchio a Lucca e non riemerge, morto 29enne

Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Lucca, in via della scogliera a Nave, per recuperare il corpo di un 29enne nordafricano morto dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Serchio. Stando alle prime ricostruzioni il 29enne era andato assieme a un amico a cercare un po' di refrigerio sulle sponde del fiume, in una zona peraltro piuttosto frequentata, a circa 3 km in linea d'aria dal centro storico. I due si sono tuffati in acqua intorno alle 10 e il 29enne non sarebbe riemerso.

L'amico ha lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma per il giovano non c'è stato nulla da fare.

Fatale, quasi certamente, un malore. A recuperare il cadavere sono stati i vigili del fuoco. La polizia ha raccolto le testimonianze dell'accaduto. Sul posto anche il 118.



