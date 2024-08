Firenze ricorda la sua Liberazione, prima volta con una sindaca

"Oggi le emozioni sono indescrivibili, la prima volta di un sindaco donna alla Martinella per l'anniversario degli 80 anni della Liberazione di Firenze. Per la testa mi passa la storia di questa città, storie familiari, storie di cittadini. E nella mente e nel cuore le immagini dei partigiani e delle partigiane che hanno lottato per liberare questa città". Con emozione la sindaca di Firenze Sara Funaro in occasione dell'80mo anniversario della Liberazione di Firenze.

Ad aprire le celebrazioni questa mattina i rintocchi della Martinella, la campana della Torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio, che l'11 agosto 1944 annunciò alla città il ritorno alla libertà e alla democrazia. Alle 9:45 in piazza dell'Unità d'Italia viene deposta una corona di alloro per i caduti di tutte le guerre, a seguire, alle 10:30 sull'Arengario di Palazzo Vecchio cerimonia ufficiale. Aprirà gli interventi Funaro, che per la prima volta partecipa alla giornata in veste di sindaca.

Le celebrazioni si concluderanno con lo squillo delle Chiarine e il canto popolare "Bella Ciao". Nel pomeriggio, alle 15:30, una visita visita al Memoriale delle deportazioni (piazza Bartali) con Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani.





