Protesta dei soci Coop 'Non vendete i prodotti di Israele'

Protesta stamani di fronte a punti di vendita Coop di Firenze da parte di soci ed attivisti per la Palestina per dire "No ai prodotti israeliani nei punti vendita Coop".

Gli attivisti che raccolgono firme da presentare ai vertici della cooperativa sono soci di Coop.fi di Firenze, Pisa, Lucca ed Arezzo. All'iniziativa hanno aderito gli attivisti di 'Firenze per la Palestina'. I soci denunciano che "sui banchi di Coop sono presenti diversi prodotti di aziende israeliane" e "non vogliamo essere complici di genocidio, occupazione, pulizia etnica e apartheid nei confronti dei palestinesi", quindi si appellano per "interrompere immediatamente ogni relazione commerciale con ditte che producono o commercializzano prodotti israeliani".

I promotori dell'iniziativa, "si impegnano a scoraggiare soci e persone dall'acquistare prodotti provenienti da aziende ma soprattutto ad impegnare la Coop di non commercializzare più prodotti israeliani".



