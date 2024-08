Bravìo delle Botti di Montepulciano si correrà il 25 agosto

Il Bravìo delle Botti di Montepulciano (Siena), una delle manifestazioni di rievocazione storica della Toscana, celebra 50 anni con un programma di eventi che si concluderanno con la corsa degli 'spingitori' di botti di domenica 25 agosto. Quello del 2024 è un Bravìo molto atteso, è stato detto alla presentazione, perché oltre a festeggiare la ricorrenza, Montepulciano ripercorrerà grazie agli spettacoli messi in programma dal Magistrato delle Contrade la storia e la tradizione della manifestazione dove vince la contrada che con la sua botte taglierà per prima il traguardo di piazza Grande dopo aver completato il percorso di oltre un chilometro e mezzo tutto in salita nel centro storico.

Ogni botte pesa 80 chili e viene fatta rotolare a mano da due 'spingitori'.

"Il programma preparato dal Magistrato delle Contrade per questa edizione - ha detto il sindaco Michele Angiolini - coniuga il rispetto della tradizione con alcune sorprese ed omaggi che saranno svelati, giustamente, nel corso degli eventi principali. Il Bravìo delle Botti non è solo una gara tra le otto contrade, ma una celebrazione della nostra identità e del nostro spirito comunitario".

Tra gli appuntamenti in programma, a partire da sabato 17 agosto fino a domenica 25 agosto spettacoli di sbandieratori, la premiazione del concorso 'A tavola con il Nobile' in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, le prove in notturna degli 'spingitori' in vista della corsa. Il panno del Bravìo 2024 sarà presentato in piazza Grande domenica 18 agosto alle ore 17 e sarà seguito dall'esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini delle 'vecchie glorie' del Bravìo.



