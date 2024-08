A Livorno torna la Mascagni night, musica sul lungomare

Sei postazioni musicali, rivoluzioni sonore tra contrappunti, melodie ed innovazione, con pagine di Mascagni e quelle di autori a lui contemporanei come Puccini e Fauré, fino alle musiche di Henry Mancini e la sua celebre "Pink Panther" a Thelonious Monk, Astor Piazzolla, Charles Mingus, o Joe Zawinul. Torna il 10 agosto a Livorno, sul lungomare di Antignano, la Mascagni night: dalle 21:30 il Mascagni Festival rinnova per il quarto anno consecutivo un evento che animerà uno dei luoghi più amati e frequentati della città di Livorno ed in cui lo stesso Pietro Mascagni abitò per anni.

Sei le postazioni musicali allestite lungo la passeggiata che costeggia il mare, spiega una nota, partendo dal parco pubblico ai lati dell'Hotel Universal e scendendo incontrando luoghi molto noti come la Scalinata, le spiagge delle Tamerici, Calalonga e della Ballerina. In oltre un chilometro si potranno apprezzare brani strumentali e vocali, rivoluzioni sonore tra contrappunti, melodie ed innovazione, con pagine di Mascagni e quelle di autori a lui coevi come Puccini e Fauré di cui quest'anno ricorre per entrambi il centenario della scomparsa.

L'esecuzione vedrà protagonisti musicisti del Festival, cantanti della Mascagni Academy ed i complessi strumentali e solistici del Conservatorio P. Mascagni di Livorno. L'ingresso è libero.

"La Mascagni night è uno degli appuntamenti che caratterizza il Festival - spiega il direttore artistico Marco Voleri - in quanto riesce veramente a coinvolgere la città nel nome e nella musica del suo compositore. Come è stato per l'inaugurazione della scorsa settimana con il Mascagni day, cercheremo anche per questa occasione di tessere e fornire opportunità di ascolto diverse, che partono sicuramente da Mascagni ma che incontrano e si intrecciano con quelle di altre esperienze e sensibilità artistiche che hanno caratterizzato il suo tempo. In questo percorso, abbiamo avuto la rinnovata e preziosa collaborazione del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno".



