200 foto inedite vittime strage di Stazzema in ricordo eccidio

Circa 200 fotografie, di cui molte inedite, che rappresentano un patrimonio documentale inestimabile per la storia di Sant'Anna si Stazzema (Lucca): immagini dei volti delle vittime, e spesso anche di intere famiglie, sterminate durante la strage nazifascista del 12 agosto 1944. I loro nomi verranno letti uno per uno al Sacrario, dopo la fiaccolata silenziosa in programma domani sera, la notte prima dell'80mo anniversario dell'eccidio. Mentre un video, visibile a tutti a Col di Cava, proietterà le immagini esclusive, che poi entreranno a far parte della dotazione del Museo della Resistenza di Sant'Anna.

In occasione dell'80mo della strage, spiega una nota, l'Associazione martiri di Sant'Anna ha promosso un importante progetto di recupero di fotografie delle vittime della strage.

Dopo molti anni, è stata dunque avviata una campagna di ricerca di fotografie, in particolare attraverso i familiari dei civili caduti. Mentre un discreto numero di foto erano già di proprietà dell'archivio del Parco nazionale della pace di Sant'Anna. La maggior parte delle immagini ritraggono i volti dei martiri della strage di Sant'Anna, mentre una piccola parte sono di coloro che furono uccisi nelle località di Mulina, Valdicastello, Capezzano Monte e Bardine San Terenzo. Le foto raccolte serviranno anche per il restauro delle lapidi dei defunti sepolti al Sacrario. "È un'iniziativa importante che abbiamo promosso - dice Umberto Mancini, presidente dell'Associazione martiri di Sant'Anna - perché ci sembrava giusto ricordare le vittime dandogli un volto e rendendo pubbliche le foto. E' stato un progetto che abbiamo realizzato grazie al Museo della Resistenza di Sant'Anna, con l'Amministrazione comunale e il Parco nazionale della pace. E' la prima volta che questo patrimonio di immagini viene portato alla luce. Ovviamente la raccolta di fotografie è ancora in corso. A tal proposito invitiamo tutti i parenti delle vittime che non avessero ancora provveduto di inoltrare al Museo le foto in loro possesso, così da avere un archivio che non sarà mai esaustivo ma senz'altro inestimabile".



