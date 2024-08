Toscana, 100 euro l'ora a medici che tagliano liste di attesa

Nuovi indirizzi sul sistema di valutazione dei dirigenti e nuovi criteri generali per i regolamenti aziendali sulla libera professione e sulla produttività aggiuntiva sono alcune novità nell'applicazione del contratto della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, in base a quanto approvato dalla giunta toscana. Tali indirizzi saranno trasmessi alle Asl per la loro attuazione. Riguardo in particolare alla 'produttività aggiuntiva', essa, viene spiegato, pur mantenendo la caratteristica di strumento 'non ordinario', verrà pagata 100 euro l'ora ai medici che contribuiranno a contenere le liste d'attesa o che decideranno di lavorare in pronto soccorso o negli ospedali delle aree periferiche della Toscana.

Nella sua ampiezza, il documento, spiega la Regione, fornisce anche indirizzi sull'allocazione delle risorse che finanziano il trattamento accessorio. Novità anche per l'attività di tutoraggio degli specializzandi. In mancanza di un contesto normativo, è stato sottolineato, la Regione Toscana ha fornito alcune ipotesi demandando a tavoli di lavoro tra aziende e università il compito di trovare soluzioni. Il documento evidenzia pure quanto sia importante la revisione della rete ospedaliera. Tra gli impegni c'è l'istituzione di un tavolo per elaborare una linea di indirizzo regionale in materia di orario di lavoro.

"La sanità pubblica che vogliamo - sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani - valorizza i propri medici e lavoratori, che assieme ad investimenti in tecnologie d'avanguardia e a un'organizzazione che ottimizza le risorse consentono di rispondere in modo adeguato ai bisogni sanitari dei cittadini".

"Facciamo un passo in avanti nella giusta direzione per valorizzare i professionisti del nostro sistema sanitario - commenta l'assessore al diritto alla Salute, Simone Bezzini -- Esprimo dunque soddisfazione per il raggiungimento di questa intesa che trova il consenso di tutte le sigle sindacali della dirigenza medica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA