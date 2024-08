Nuova serie di podcast in 11 puntate sul Duomo di Firenze

L'Opera di Santa Maria del Fiore lancia la nuova serie podcast 'Il Duomo in un caffè.

Storie d'arte e di vita a Firenze': 11 puntate, della durata di circa 10 minuti, disponibili dal 12 agosto sulle maggiori piattaforme per podcast e sul sito dell'Opera. Nello stesso tempo che si impiega a gustare un caffè alla mattina, si spiega in una nota, Francesco Migliaccio, voce della serie podcast, accompagna l'ascoltatore alla scoperta di storie di bellezza e ingegno, guerra e arte, catastrofi e conquiste, misteri e scoperte sui monumenti del Duomo e della città di Firenze.

Fra i temi, si va dalla realizzazione del David di Michelangelo all'alluvione del 1966, passando per la ricerca della tomba perduta di Giotto, il cantiere della Cupola di Brunelleschi, gli esperimenti di Gugliemo Marconi in Duomo, la Seconda guerra mondiale e il salvataggio delle Porte del Battistero e di altre opere d'arte e la storia dei fulmini caduti sulla Cupola. Un modo per conoscere vicende poco note o dimenticate ma che fanno parte del patrimonio della Cattedrale di Firenze.



