Ferragosto a Musei Bargello, aperture straordinarie e visite

Un fine settimana di Ferragosto all'insegna dell'arte con la possibilità di visitare i Musei del circuito del Bargello a Firenze. Il gruppo dei cinque musei statali, si spiega in una nota, garantisce l'apertura al pubblico nel weekend centrale di agosto. Oltre alle Cappelle Medicee, Palazzo Davanzati e Orsanmichele, gli altri due, il Museo nazionale del Bargello e Casa Martelli, aggiungono al percorso di visita la possibilità di itinerari guidati, senza prenotazione, né costi aggiuntivi.

In particolare, il Bargello propone visite guidate nei giorni giovedì 15 (Festa dell'Assunzione), venerdì 16 e sabato 17, con inizio alle ore 11, della durata di 60 minuti circa, per gruppi di massimo 15 persone. Verranno proposti itinerari di visita tematici che vanno da 'Il Palazzo del Bargello, cuore medievale di Firenze', percorso che narra l'eccezionale storia del Bargello, al focus su Donatello e la scultura fiorentina del primo Quattrocento, inquadrato nel contesto della scultura fiorentina del primo Rinascimento. E ancora il viaggio alla scoperta della raccolta di terrecotte smaltate della famiglia dei Della Robbia, e poi i rari, e poco conosciuti, avori ed altri capolavori della Collezione Carrand, la connessione tra Dante e il Bargello, che nella Sala del Podestà venne condannato all'esilio e che custodisce il più antico ritratto del Sommo poeta e il percorso dedicato all'Età d'oro della scultura fiorentina. Sabato 17 inoltre sarà possibile partecipare alle visite guidate organizzate a Casa Martelli, casa-museo appartenuta alla nobile casata fiorentina dei Martelli. Le visite si tengono a cadenza oraria, con inizio alle ore 9 e a seguire alle 10, alle 11 e alle 12 (il museo è aperto solo nelle giornate di sabato e martedì).



