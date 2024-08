Armato di coltello rapina frati e usa il suo cane come palo

Armato di un coltello da cucina ha rapinato dei frati e ha messo il cane a fare da palo. E' accaduto al santuario di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo.

L'uomo avrebbe agito domenica pomeriggio, intorno alle 14:30 quando è entrato nella chiesa insieme al suo cane e ha rubato le offerte sfondando poi la porta d'accesso al convento, abitato da tre frati carmelitani di origine indiana, pensando in realtà che fosse vuoto.

Poi, stando a quanto ripreso dalle telecamere, avrebbe messo le mani sulla somma di 450 euro e su alcuni oggetti infilandoli in un sacco. L'intruso si è successivamente diretto verso la cella del padre responsabile, Josè Anty Kannamkottullil, pensando che non fosse occupata, lasciando il cane a guardia dell'ingresso. Il religioso, che stava riposando, si è trovato davanti il ladro. A quel punto il malvivente gli ha mostrato il coltello minacciandolo di far silenzio. Ma il frate ha gridato, allertando i due confratelli, che sono accorsi. Il rapinatore, con in mano la busta con il bottino, è scappato con il suo cane.

I frati, molto provati, hanno sporto denuncia ai carabinieri.





