Al Chigiana Festival prima italiana per 'The Turn of the screw'

Nell'ambito del Chigiana International Festival 2024 prima italiana al Teatro dei Rozzi di Siena il 9 e 10 agosto per l'allestimento dell'opera 'The Turn of the screw' di Benjamin Britten tratta da Giro di vite di Henry James, produzione che nasce in collaborazione tra Accademia Chigiana e Mozarteum di Salisburgo, con la regia di Florentine Klepper.

La direzione musicale è affidata a Kai Röhrig, spiega una nota, alla testa della Mozarteum University Chamber Orchestra.

Nel cast i giovani talenti del corso di alto perfezionamento di canto dell'Accademia Chigiana, tenuto dal Maestro William Matteuzzi.

"Questa nuova produzione è caratterizzata da una ricercata essenzialità. Siamo di fronte a un'opera che non può lasciare indifferente. Un forte pugno allo stomaco, in senso positivo - spiega Matteuzzi - basato su una piacevolissima semplicità e essenzialità che rende lo spettacolo molto pulito e chiaro. Una trasparenza che permette ai ragazzi, molti dei quali giovanissimi, di lavorare con maggiore efficacia sui personaggi".

The Turn of the Screw (Giro di vite), è l'opera formalmente più ricercata di Britten (1898) e pietra miliare del Novecento musicale. Il dramma, che si articola in un prologo, due atti e 16 scene collegate tra loro da interludi strumentali, fu rappresentato per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 14 settembre 1954.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA