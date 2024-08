Visitazione Pontormo in Villa medicea Poggio a Caiano dal 10/9

La 'Visitazione' del Pontormo arriverà il 10 settembre nella Villa medicea di Poggio a Caiano (Prato), dove resterà collocata temporaneamente, in attesa che vengano svolti i lavori di restauro alla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano (Prato), che fa capo alla Diocesi di Pistoia, sede naturale del capolavoro. Lo rende noto il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri.

"Siamo riusciti finalmente a completare quello che Soprintendenza e Curia di Pistoia richiedevano - spiega Palandri -: il 10 e 11 settembre sposteremo le opere, prima la 'Visitazione' del Pontormo all'interno della Villa medicea, e l'11 le altre sei opere all'interno della sala della Giostra".

Arriva così a conclusione una questione che si protrae dal dicembre del 2023, quando venne comunicato un accordo preso tra Soprintendenza, Comune di Prato e Diocesi di Pistoia, proprietaria dell'opera, affinché la 'Visitazione' venisse esposta nel museo di palazzo Pretorio, nel capoluogo pratese, per tutto il tempo necessario a completare i lavori alle coperture della chiesa di San Michele. Decisione che suscitò la reazione del sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, cje si oppose al trasferimento del quadro al di fuori dei confini del territorio mediceo. Due mesi dopo, nel febbraio 2024, la Diocesi di Pistoia decretò che la sede provvisoria della 'Visitazione' e delle altre sei opere che fanno parte del corpus della chiesa di San Michele dovesse essere Poggio a Caiano: in particolare il quadro di Pontormo sarebbe andato nella Villa medicea, luogo di proprietà dello Stato, mentre le altre opere sarebbero state collocate all'interno della sala della Giostra, che si trova nel palazzo comunale di Poggio a Caiano. L'Amministrazione poggese si è accollata le spese di trasporto e allestimento delle opere.

"Ci sarà una serie di eventi per visitare le opere che arrivano da Carmignano - aggiunge il sindaco - e qualsiasi ricavato, in accordo con Carmignano e la chiesa di San Michele, sarà devoluto a loro per la ristrutturazione finale della chiesa. Abbiamo fatto le corse per avere le opere entro il 13 settembre, quando inizia l'Assedio alla Villa, la nostra festa più importante".

Palandri spiega che le opere all'interno della sala della Giostra saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 a ingresso gratuito ed è previsto un servizio di visita guidata.





