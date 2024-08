Sindaco 'laguna di Orbetello in miglioramento col maestrale'

"Posizionato ad inizio diga il misuratore Arpat che avevo richiesto ufficialmente come misura assolutamente solo precauzionale. Per la zona di Ansedonia sono in fase di posizionamento le panne di regolare deflusso a largo delle acque dal canale come misura sperimentale". Lo ha detto il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, aggiornando sulla crisi ambientale della laguna e parlando comunque di "situazione che resta stabile", "favorita dal vento di maestrale" e con un "progressivo miglioramento".

"L'attenzione resta alta", prosegue Casamenti, intanto continua il campionamento straordinario da parte di Arpat richiesto dal sindaco come misura aggiuntiva lungo le acque di fronte agli stabilimenti balneari ad Ansedonia. "Le acque sono idonee ad Ansedonia. Non ci sono divieti di balneazione - sottolinea Casamenti - Inoltre il Comune già da un paio di settimane circa ha disposto a proprie spese analisi aggiuntive straordinarie nel canale, nella Laguna e nel mare ad Ansedonia nel totale di 60 campioni in 20 giorni alterni. Tali campionamenti vengono poi inviati ufficialmente ad Arpat e le risultanze Arpat alla Asl".

Inoltre "è iniziata la messa in posa delle panne di contenimento che dovrebbe concludersi nelle prossime 24 ore. Le panne, in corso di posizionamento alla foce del canale di Ansedonia, sono una misura sperimentale volta a favorire un regolare deflusso a largo delle acque dal canale".



