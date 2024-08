Incendio distrugge bar ristoro a Castiglione della Pescaia

Un incendio la notte scorsa ha distrutto un bar-ristoro situato vicino a un centro sportivo di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le fiamme sono divampate nella notte, verso le 4, in località Casa Mora, e hanno completamente avvolto la struttura.

I pompieri spegnendole subito hanno comunque evitato che si propagassero ai locali adibiti a spogliatoio ed agli alberi vicini come stava per succedere. Non ci sono stati feriti, ma danni materiali ingenti. Sul posto oltre ai vigili del Fuoco, i carabinieri di Grosseto.

Sarebbe stato un corto circuito a una macchina del caffè, secondo una prima ipotesi, ad aver causato l'incendio che ha completamente distrutto il chiosco bar gestito dalla Pro Soccer, società di calcio giovanile in località Casa Mora a Castiglione della Pescaia (Grosseto). A lanciare l'allarme è stato il guardiano del campeggio situato di fronte all'impianto sportivo quando ha visto le fiamme. Dentro il bar non si è salvato praticamente niente. Completamente distrutti i frigoriferi, il forno e tutta la cucina. "Purtroppo il bar all'interno del nostro centro sportivo andato a fuoco. E' stato un cortocircuito - ha detto la presidente della società, Benedetta Mazzini - Per fortuna i danni si sono limitati solo all'area bar e non hanno interessato persone, né l'area verde circostante. Oltre al dispiacere di vedere in fumo una parte di noi, c'è adesso anche la fatica di ricostruire e ripartire. Ci teniamo a ringraziare le tantissime persone che ci stanno facendo sentire il loro affetto e la loro vicinanza anche con messaggi e telefonate. Ci impegneremo per garantire come sempre i servizi a tutti. Perché questo è il momento di rimboccarci le maniche e raddoppiare gli sforzi, andando avanti come sempre abbiamo fatto e come sempre faremo".



