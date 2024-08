Ferragosto al museo, tante aperture ed iniziative in Toscana

Mostre, visite tematiche e iniziative in musei e parchi della Toscana per la settimana di Ferragosto. La direzione regionale Musei nazionali Toscana, si spiega in una nota, offre dal 15 al 18 agosto un ricco programma di aperture e iniziative su tutto il territorio regionale.

Tra i siti culturali aperti a Firenze ci sono il Museo archeologico nazionale, il Museo di San Marco, il Cenacolo di Andrea del Sarto e il Giardino della Villa medicea di Castello.

Ad Arezzo visite e iniziative nella Basilica di San Francesco, al Museo di Casa Vasari, mentre Grosseto propone l'Area archeologica di Roselle e di Vetulonia. Aperti, in provincia di Livorno, il Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini e il Museo Archeologico nazionale di Castiglioncello, mentre Lucca propone il Museo nazionale di Palazzo Mansi. Visibile a Ferragosto, nel Pisano, il Museo nazionale di San Matteo e il Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci. Infine, aperture straordinarie anche per la Fortezza di Santa Barbara a Pistoia e il Museo nazionale Etrusco di Chiusi, nel senese.



