La Fiorentina ha battuto il Grosseto (serie D) in una amichevole allo stadio Zecchini di Grosseto con il punteggio di 7-2. I gol sono stati di Pongracic, Kouamè (tripletta), Kayode, Colpani e Rubino per la Fiorentina e di Boiga e Senigagliesi per i biancorossi maremmani.



