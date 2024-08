In Toscana arriva l'116117, il numero per le cure non urgenti

Arriverà da settembre in Toscana il numero europeo 116117, un numero unico gratuito che dovrà essere utilizzato per le cure non urgenti e per chiamare la guardia medica, il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni e nelle fasce orarie in cui non è in servizio.

Si tratta, spiega la Regione in una nota, di uno nuovo strumento che semplificherà l'accesso alla continuità assistenziale per cittadini e turisti (anche stranieri) e che sarà raggiungibile nel giro di pochi mesi dall'intera Toscana. A partire per prime, dal 16 settembre, saranno la Città metropolitana di Firenze e le province di Prato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà in funzione anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre nelle province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Al telefono risponderanno operatori competenti o medici qualificati: saranno quasi 200 le linee attive in contemporanea e ci saranno traduttori in grado di parlare 20 lingue diverse. Una volta a regime sarà attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette e si arricchirà di ulteriori servizi che saranno comunicati di volta in volta alla cittadinanza attraverso un'apposita campagna di informazione. "L'116117 è il nuovo numero per richiedere assistenza e consigli non urgenti, un ulteriore tassello al percorso di innovazione della sanità territoriale in Toscana - spiega il presidente della Toscana, Eugenio Giani -. E' un punto di accesso unificato a livello europeo e concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità e priorità, lavorando in sinergia con il servizio di emergenza urgenza".

"Con l'attivazione del numero unico 116117 in Toscana facciamo un passo avanti importante nella messa a terra della riforma dell'assistenza territoriale - commenta l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini -. In due mesi armonizzeremo l'accesso alla continuità assistenziale in tutta la regione, garantendo un servizio sempre più qualificato che contribuirà anche a ridurre la pressione sui pronto soccorso".



