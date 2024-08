Persone sui binari a Firenze,

Per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari tra Firenze Santa Maria Novella e Firenze Rifredi, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è stata fortemente rallentata.

La circolazione, secondo quanto riferito da Rfi, era stata precedentemente sospesa, in via precauzionale, dalle ore 9.25 alle ore 10, su richiesta delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. Diversi treni hanno subito ritardi mentre alcuni convogli regionali sono stati cancellati.



