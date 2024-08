Stefania Sandrelli apre il Mascagni festival, piece per le donne

Con un reading teatrale interpretato da Stefania Sandrelli si è aperta ufficialmente a Livorno la quinta edizione del Mascagni Festival, dedicato al grande compositore labronico. Una giornata significativa anche per il debutto del "Mascagni Day"; da questa edizione, infatti, il 2 agosto sarà dedicato alla giornata di Mascagni, commemorando il giorno della sua scomparsa.

A concludere la giornata, all'interno della Fortezza Vecchia, il piece teatrale, liberamente tratto da Cavalleria Rusticana, dal titolo "Relazioni pericolose" scritto da Debora Piola e interpretato dall'attrice Stefania Sandrelli, che ha interpretato la protagonista principale, la forte e coraggiosa 'Santuzza', accompagnata al pianoforte, per la prima volta insieme sul palco, da suo nipote Rocco Roca Rey, figlio di Amanda Sandrelli, anche lei presente alla serata. Con loro il soprano Tso Hanying, che ha interpretato due arie dell'opera. Un testo dedicato alle donne e, ancora una volta, con la forza e la determinazione di una denuncia contro le violenze ed il patriarcato. "Le relazioni sono sempre pericolose - ha spiegato la grande attrice italiana -. Questo reading racconta la realtà dove le donne si dividono in due categorie, ci sono le 'Santuzze e le Lole'. Lei appartiene alla parte delle 'Santuzze', che sono molto di più per fortuna, perché amano veramente e non potrebbero mai legarsi al dio quattrino, come invece fa Lola. Mi è piaciuto molto interpretare questo personaggio, ma anche aggiungerci delle mie sfumature, e questo mi sembra una cosa bella perché è come dare qualcosa di te stesso". "Apriamo la quinta edizione del Mascagni Festival - sottolinea il direttore artistico del Festival Marco Voleri - coinvolgendo tutta la città ed incrociando una delle sue più belle ed affermate realtà artistiche quale Effetto Venezia con una prima donna assoluta del cinema e teatro italiano come Stefania Sandrelli che interpreta il ruolo di Santuzza in Relazioni pericolose, un reading musicale liberamente tratto da Cavalleria rusticana".

Per Voleri "un'operazione del genere ed altre che caratterizzeranno tutto il Festival nascono da una volontà precisa, quella di unire la dimensione estetica della produzione musicale di Mascagni ad una profonda esplorazione della sua vita e delle intricate relazioni con altre figure di spicco del suo tempo".



