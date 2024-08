Campionato bugia incorona disegnatore e scrittore più 'bugiardi'

È un iraniano e si chiama Benjamin Aleali il disegnatore più 'bugiardo' al mondo: ha vinto la 48ma edizione del Campionato italiano della bugia, che aveva come tema la bugia nell'arte, disegnando una copia perfetta della ragazza con l'orecchino di perla, il famoso olio su tela dell'olandese Jan Vermeer, rivelando però che quella che sembrava una nobile giovinetta è in realtà un'umile lavapiatti.

Domani, a Le Piastre, è attesa l'incoronazione del raccontatore e del bimbo più bugiardi d'Italia.

È invece Marco De Angelis, spiega una nota, il disegnatore più bugiardo d'Italia che ha prevalso con la sua "Il sorriso della Gioconda" ritraendo un Leonardo alle prese con decine di suoi schizzi di vari sorrisi e incerto su quale scegliere per il suo famoso soggetto. Al livornese Carlo Banchieri il titolo di scrittore più bugiardo con il suo "Le teste", 'incoronato' da Sandro Veronesi, raccontando a modo suo della più famosa beffa labronica, quella delle false teste di Modigliani.

E ancora, il premio Alfredo Bartoli è andato invece a Alberto Favari di Venezia, autore di "Rocky". È Manuela Petrucci la vincitrice, con la sua uva frizzante, della gara radiofonica andata in onda ai microfoni di Radio Toscana, media partner del campionato. Il premio intitolato a Luca Boschi per la striscia più bugiarda se l'è aggiudicato Luca Ricciarelli. Il Bugiardino d'argento per la grafica italiana è andato a Luca Giorgi e per quella straniera all'ucraino Valerii Momot. Bugiardini di bronzo a Samanta Bertolucci, a Raffaele Mollica e all'indonesiano Jitet Kustana. Il premio Pitillo per la miglior battuta la giuria popolare l'ha assegnato a Milko della Battista. Il premio Mace alla qualità va a Sergio Tessarolo, quello Cafiero alla fantasia se lo aggiudica Passpartout di Roma, con Giorgio Giunta che porta a Milano il premio popolare. Infine il premio Discover Pistoia va a Cristina Bernazzani.



