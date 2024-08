Allerta temporali, esteso codice giallo in Toscana

Prorogato il codice giallo per pioggia e temporali che interesseranno ancora buona parte della Toscana, a causa della perdurante instabilità atmosferica dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato fino alle 20 di stasera il codice giallo in corso a partire dalle 11 di oggi per temporali forti. Le precipitazioni, spiega una nota, che potranno essere anche di forte intensità, saranno più probabili in montagna e nelle zone interne, con possibilità di forti colpi di vento e grandinate.



