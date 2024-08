Scuola chirurgia robotica Grosseto,più corsi e iscritti nel 2024

Una quindicina di corsi e circa 90 partecipanti da tutta Italia per la Scuola di chirurgia robotica di Grosseto, un'eccellenza a livello nazionale che nel 2024 ha aumentato offerta formativa e numero di professionisti iscritti.

Dopo la pausa estiva, la Scuola riprenderà le attività con un corso dedicato al colon retto a fine ottobre e una nuova edizione del corso di base a novembre.

Andrea Coratti, direttore scientifico della Scuola, che ha sede nell'ospedale Misericordia di Grosseto, spiega che nel 2024 "l'attività è proseguita con i corsi del periodo primaverile.

Abbiamo avuto alcuni corsi ultraspecialistici di grande profilo tecnico e scientifico, con docenti di altissimo livello e notorietà internazionale: i nostri corsisti hanno apprezzato moltissimo l'organizzazione, i contenuti, l'opportunità formativa. E molti di loro hanno chiesto di poter venire a Grosseto per proseguire il loro percorso formativo e di avere nostri chirurghi a fare da tutor nei loro ospedali". I docenti della Scuola provengono da tutto il mondo, in particolare da Paesi come Taiwan, Usa, Regno Unito e da vari stati dell'Unione europea. "Quest'anno chiuderemo con 15 corsi, in passato mediamente la scuola ne faceva massimo quattro all'anno, nel 2023 sono stati una decina e quest'anno sono aumentati ancora.

La nostra Scuola è un'eccellenza a livello nazionale, ci sono altri centri di formazione, a Milano e Napoli, ma fanno i corsi base, la nostra scuola parte dalla simulazione e arriva alle applicazioni cliniche con la possibilità di tornare da noi per vedere gli interventi".

Nel 2024 è andato avanti anche il 'Progetto Giovani', destinato a giovani chirurghi. Coratti sottolinea che "il progetto giovani è stato sviluppato con il contributo economico della Cassa di risparmio di Firenze, grazie a questo i nostri giovani non pagano niente".



