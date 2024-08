Sanità Toscana, 43.803 prestazioni ambulatoriali al giorno

Ogni giorno vengono eseguite in Toscana, mediamente, 43.803 prestazioni ambulatoriali, 28.045 esami di laboratorio e 5.173 diagnosi di radiologia. E' quanto emerge dalla fotografia statistica elaborata dagli uffici regionali per sintetizzare le dimensioni del lavoro svolto dal sistema sanitario della Toscana.

"Anche i numeri dimostrano quanto impegno e quante attività ci siano dietro il nostro sistema sanitario e quanto siano capillari gli interventi effettuati", commentano il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini. Dall'analisi emerge inoltre che sono 807 gli interventi chirurgici effettuati al giorno e 63 in media i bambini che vengono aiutati a nascere. Le richieste di soccorso sanitario al 118 sono 1.535 al giorno, le chiamate al 112 6.148, gli accessi al pronto soccorso 3.656. In sette casi in media al giorno deve intervenire l'elisoccorso. I ricoveri in ospedale sono 477.891 all'anno. Sfiorano quota 6.000 (sono 5.993) le assistenze domiciliari. Queste attività avvengono, spiega ancora la Regione, nella rete di 46 strutture ospedaliere e di altre quattro aziende ospedaliere - Careggi, Meyer, Aou pisana e Aou senese, per un totale di 10.384 posti letto ospedalieri, cui si aggiungono 119 strutture di riabilitazione, 624 ambulatori, 150 consultori, 75 case della salute. I trasporti sono garantiti da 288 mezzi di soccorso (di cui tre elicotteri). Per garantire che questo sistema funzioni è impiegato nella sanità regionale personale medico per 8.936 dottori, 7.480 operatori socio sanitari , 21.398 infermieri, personale tecnico per 3.769 addetti, 2.342 medici di base, 394 pediatri, e altro personale per 13.125 addetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA