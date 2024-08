Fatto brillare residuato bellico trovato vicino Livorno

È stato fatto brillare questa mattina il residuato bellico, un proiettile di obice, rinvenuto sabato scorso nelle acque di Punta Pacchiano, una delle principali discese a mare della costa tra Calafuria e Sassoscritto a Livorno.

Le operazioni si sono svolte grazie all'intervento congiunto del Nucleo subacqueo degli artificieri della Marina (Sdai di La Spezia), della Guardia costiera della Capitaneria di porto, della polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Livorno a supporto delle operazioni. Per tutelare la pubblica incolumità i bagnanti sono stati fatti allontanare al di fuori del perimetro di sicurezza previsto per le operazioni, mentre la guardia costiera presidiava lato mare per garantire la sicurezza dell'intervento. I subacquei della Marina hanno prelevato l'ordigno che si trovava a pochi metri dalla scogliera e lo hanno trasportato, scortate da un gommone dalla guardia costiera, fino al punto previsto per il brillamento, a due miglia dalla costa. Le operazioni, iniziate alle 11, si sono concluse poco dopo mezzogiorno.



