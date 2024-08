Capotreno aggredita da passeggero senza biglietto nell'Aretino

Una capotreno in servizio sulla linea Arezzo - Stia è stata aggredita da un passeggero. Il fatto è accaduto questa mattina, qualche minuto prima delle 8, mentre il convoglio era fermo alla stazione di Bibbiena (Arezzo).

La donna, dipendente di Trasporto ferroviario toscano (Tft), si è avvicinata per procedere al controllo dei biglietti di viaggio, un utente sprovvisto ha prima protestato poi ha spintonato in modo violento la capotreno facendole perdere l'equilibrio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'ambulanza dell'emergenza urgenza. L'uomo è stato denunciato e la donna è stata accompagnata in pronto soccorso dove ha ricevuto una prognosi di 20 giorni. Il treno è poi ripartito con evidenti disagi per gli altri passeggeri.

"L'aggressione subita da una nostra dipendente oggi nei pressi della stazione di Bibbiena è un fatto grave che desta grande preoccupazione - ha commentato l'amministratore unico di Tft Maurizio Seri -. Purtroppo è solo l'ultimo di una serie di episodi che avevamo già segnalato alle autorità competenti con crescente sgomento. Nelle scorse settimane in seguito alle preoccupazioni espresse dai rappresentanti di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, avevamo scritto una lettera indirizzata al prefetto, e per conoscenza ai sindaci dei Comuni soci, ed alle forze dell'ordine per segnalare l'evoluzione negativa della sicurezza a bordo dei treni Tft operanti nelle linee Lfi (Arezzo - Stia e Arezzo - Sinalunga) e in alcune stazioni e fermate".



