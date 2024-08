Allerta temporali, codice giallo su quasi tutta la Toscana

Codice giallo in Toscana per il rischio di forti temporali. Così la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale per la giornata di domani, sabato 3 agosto, dalle 11 alle 18: interesserà tutte le province della Toscana tranne le zone costiere (a esclusione della Lunigiana). L'instabilità atmosferica, con conseguente attenuazione dell'attuale alta pressione, sarà dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota.

Nella giornata di oggi, 2 agosto, saranno possibili isolati temporali sui crinali appenninici e sull'Amiata, mentre domani, sabato 3 agosto, a partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio sono attesi temporali sparsi, che partiranno dalle zone orientali della regione per poi spostarsi verso quelle occidentali. Possibili localmente eventi significativi, specialmente nelle zone interne e montuose. Possibilità di colpi di vento e grandinate.



