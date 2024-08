Sanlorenzo compra barche a vela Swan da Leonardo Ferragamo

Sanlorenzo acquista da Sawa, controllata da Leonardo Ferragamo, il 100% di Nautor Swan, che comprende 13 imprese in 7 paesi (Finlandia, Italia, Spagna, Principato di Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Australia).

Il gruppo Nautor Swan è prevalentemente attivo nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni a vela di alto lusso a marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore con marchio Shadow e Arrow.

Sanlorenzo acquista il 60% al primo closing, previsto nel breve periodo, per un importo di 48,5 milioni, equivalente al pro quota di un equity value concordato in 80,9 milioni sulla base di un enterprise value pari a 90 milioni. Il restante 40% delle quote passerà di mano entro il 30 aprile 2028.



