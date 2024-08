Una rapina a colpi di casco da moto per un pacchetto di sigarette sarebbe stata messa a segno ai danni di un trentenne nella notte tra sabato e domenica scorsi, intorno alle 1, in via Alamanni, nella zona della stazione di Firenze. Un'aggressione per la quale la Polizia ferroviaria ha poi fermato e denunciato due minorenni, 15 e 16 anni, entrambi di origine straniera, individuati sulle scalinate della stazione.

Da quanto ricostruito la vittima era a passeggio quando sarebbe stata avvicinata e accerchiata da una coppia di ragazzi.

Uno di questi avrebbe cercato di colpire il trentenne con un casco da motociclista, accompagnando il gesto con l'immediata richiesta di consegna di un pacchetto di sigarette. L'uomo sarebbe riuscito a non farsi colpire, consegnando alla fine quanto richiesto. I giovani rapinatori non si sarebbero però accontentati, continuando a usare minacciosamente il casco e pretendendo anche telefono e portafoglio. Il trentenne sarebbe però riuscito a divincolarsi e a trovare rifugio nei pressi della stazione centrale dove è soccorso da agenti della Polfer che poi poco dopo hanno rintracciato, non molto distante, i due minori denunciati. Quest'ultimi, dopo la segnalazione, sono stati accompagnati in una struttura per minori.



