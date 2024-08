Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino con Max Gazzè

Sarà Max Gazzè il protagonista del concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino (Firenze), in programma il primo settembre in piazza Vittorio Veneto.

Gazzè porterà sul palco il nuovo progetto 'Musicae Loci' e sarà accompagnato dall'Orchestra Popolare del Saltarello, per un concerto che intreccerà le note del cantautore con ritmi e atmosfere delle orchestre popolari. Il concerto, si spiega in una nota, si inserisce nel festival Liberi Tutti, che dal 31 agosto all'8 settembre porterà sul palco di piazza Vittorio Veneto anche Modena City Ramblers, Known Physics e Alessandro Liberini (2 settembre), Paolo Benvegnù, Demagó e Smitch in Blu Ray (3 settembre), Il Solito Dandy e I Segreti (4 settembre), Postino e Drop Circle (5 settembre), Alex Neri, Salvatore Frega & Electrosymphonic Orchestra (6 settembre). E ancora, lo spettacolo 'Il duce delinquente' di Aldo Cazzullo, sul palco insieme a Moni Ovadia, con musiche dal vivo di Giovanna Famulari (7 settembre). Ad aprire Liberi Tutti saranno le band dello ZoMusic Contest (31 agosto), mentre la chiusura (8 settembre) sarà nel segno della tradizione con concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola e fuochi d'artificio.

Torna anche la Silent Disco (4 settembre) a cura del Clan dei Ribot di Fabrizio Lombardi: tre consolle affidate ai dj Iffabry, La Desy e miXter per spaziare tra evergreen, dance '90 e house.





