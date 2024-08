Caldo, bollino rosso a Firenze anche domani

Ancora caldo da bollino rosso a Firenze: l'allerta già in vigore oggi è stata estesa fino a domani 2 agosto. È quanto si legge, riferisce Palazzo Vecchio, nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della Salute.

Intanto secondo le previsioni del Lamma, le temperature massime in Toscana sono in lieve calo ma con punte di 36-37 gradi oggi mentre domani previste "minime in lieve calo, massime in ulteriore diminuzione sulle province centro-settentrionali (33-35 gradi), stazionarie su quelle meridionali (35-37 gradi)".

Per sabato, quando è prevista "nuvolosità variabile associata a temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio (evoluzione incerta)", minime "stazionarie, massime in diminuzione" mentre per il 4 agosto, domenica, "massime stazionarie o in lieve aumento (punte di 34-35 grado in pianura), minime senza variazioni significative".



