Riapre il vecchio Mercato dei fiori a Pescia

Dopo un importante restauro riapre sabato 3 agosto il vecchio Mercato dei fiori di Pescia (Pistoia). L'intervento, che giunge alla conclusione dopo anni di lavori di ristrutturazione, è stato realizzato dal Comune di Pescia, proprietario dell'immobile, grazie al contributo della Fondazione Caript. Per sabato sono previste esibizioni artistiche, installazioni floreali e musica, che segneranno il nuovo inizio delle attività del Mercato, che d'ora in poi sarà utilizzato quale spazio ricreativo e polifunzionale.

Inaugurato nel 1951, su progetto degli architetti Giuseppe Gori, Leonardo Ricci e Leonardo Savioli, il vecchio Mercato dei fiori è caratterizzato da una sottile volta in laterizio armato, aperta alle estremità; sui lati lunghi si staccano dalla volta cinque arcate minori, in modo che lo spazio coperto risulti luminoso in ogni ora del giorno. L'edificio ha nel corso della sua storia ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, che ne hanno fatto una delle strutture architettoniche di questa tipologia tra le più famose nel mondo. "Lo spazio - dice il sindaco di Pescia Riccardo Franchi - assumerà la fisionomia di grande piazza coperta, che potrà accogliere attività di vario genere. Un luogo cruciale per la socialità, la cultura e l'economia della città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA