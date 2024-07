Ferragamo, Juergen Teller firma campagna ambientata a Firenze

Ferragamo torna a celebrare Firenze, scegliendo alcuni luoghi simbolo della città come sfondo della nuova campagna pubblicitaria, interpretata dall'obiettivo del fotografo Juergen Teller.

Gli scatti rimandano a scorci di Palazzo Spini Feroni - edificio storico che dagli anno '30 è stato trasformato nella sede del marchio (e ospita anche il museo) - le sculture della Loggia dei Lanzi (il Perseo di Benvenuto Cellini e Il Ratto delle Sabine del Giambologna), Palazzo Corsini, la galleria Romanelli e lo storico Caffè Rivoire, che fu meta di artisti e intellettuali. "Ferragamo e Firenze parlano la stessa lingua, condividono la stessa storia. Per questo ho scelto di tornare alle origini - spiega il direttore creativo Maximilian Davis -.

In tre giorni abbiamo esplorato la città insieme. Ci siamo sentiti liberi, come se fossimo appena partiti per un viaggio". La protagonista è la top model Raquel Zimmermann, ma anche Peter Saville, da tempo cliente di Ferragamo e che di recente ha ridisegnato il logo del brand, la modella Lina Zhang e la creativa Maia Tellit Hawad. "Firenze rappresenta le radici profonde della nostra azienda, il luogo scelto da mio padre molti anni fa per realizzare il suo progetto di Made in Italy. - ha detto Leonardo Ferragamo - Sono orgoglioso che la nostra direzione creativa abbia scelto questi luoghi, con i loro valori''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA