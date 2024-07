Empoli: ufficiale Colombo in prestito dal Milan

Arriva l'ufficializzazione per Lorenzo Colombo, nuovo giocatore dell'Empoli. Oggi ha svolto le visite mediche e poi è arrivato l'annuncio da parte del club.

E' stato prelevato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Colombo, nell'ultima stagione con la maglia del Monza, è rientrato ieri dal tour del Milan negli Usa, dove ha segnato una doppietta alla prima amichevole contro Manchester City a New York. Colombo è dunque un nuovo attaccante dell'Empoli per la stagione che sta per iniziare.



