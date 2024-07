Ricettazione e riciclaggio, 21 indagati e sequestro 550mila euro

La guardia di finanza e carabinieri di Pistoia hanno sequestrato denaro, rapporti bancari e beni nei confronti di due italiani responsabili, a vario titolo, di essere coinvolti in un vasto giro di ricettazione di gioielli, oro, argento, pietre preziose e orologi di pregio, provento di furto, e di riciclaggio dei relativi proventi.

Le indagini, scaturite dall'acquisizione di una denuncia su una probabile attività di usura realizzata dagli indagati, hanno consentito di ricostruire un giro d'affari di preziosi ed orologi di lusso, anche di valore ben superiore ai 100.000 euro, prevalentemente provento di furti in abitazione ad opera di numerosi soggetti rom/sinti, con i quali l'indagato risultava avere contatti diretti. Nel corso delle indagini sono stati monitorati numerosi incontri tra l'indagato e i soggetti in possesso della "merce" da proporre in vendita. Incontri dedicati alla valutazione della merce stessa, sia in ordine all'autenticità che al valore, nonché alla trattativa e al pagamento, che avveniva in contanti, anche per cifre pari o superiori a 30-40.000. Le indagini hanno consentito di individuare 21 persone coinvolte, a vario titolo, nei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, contraffazione, spaccio di sostanze stupefacenti ed altro, con un raggio d'azione che ha interessato i territori delle province di Pistoia, Prato, Arezzo, Pisa, Lucca e Firenze. Sequestrati 52.000 euro in contanti, 123 orologi di pregio per un valore stimato di oltre 500.000 euro e di circa 700 grammi di gioielli, da periziare, oltre a numerosi conti correnti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA