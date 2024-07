Pop corn Festival, premio Carrà ad 'Actos por partes' di Milan

Ad Actos por partes di Sergio Milan il Premio Raffaella Carrà per l'idea più originale e anche il Premio del pubblico, Ultraveloci di Paolo Bonfadini e Davide Morando si è aggiudicato la categoria Corti Italiani, Room taken' di TJ O'Grady - Peyton quella dei Corti Internazionali, e Due battiti di Marino Guarnieri per la categoria Corti d'Animazione. Sono i vincitori dei premi della settima edizione Pop Corn Festival del Corto, concorso cinematografico di cortometraggi, che si è svolto nei giorni scorsi a Porto Santo Stefano (Grosseto).

Il tema scelto per quest'anno, ricorda una nota, era: "Unicità, la bellezza dell'imperfetto". A condurre il festival l'attore Andrea Dianetti. Tra gli altri riconoscimenti consegnati, Premio speciale Pop Corn al regista e direttore della fotografia, Daniele Ciprì, mentre il Premio Mujeres del Cinema è andato ad 'Amina' di Serena Tondo. Al festival sono state anche consegnate le Menzioni Speciali dal Moscerine Film Festival e dal Vision 2030, festival di Cinema Sostenibile della città di Noto. La Menzione Moscerine Film Festival va al corto Rasti di Paolo Bonfadini e Davide Morando, e la Menzione Vision 2030 Cinema sostenibile al corto Dive di Aldo Iuliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA