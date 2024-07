In albergo con 14 chili di hashish, tre arresti a Firenze

Nella camera d'albergo una sorta di deposito di droga: trovati 14 chili di hashish e quasi un etto di cocaina. La scoperta è stata fatta a Firenze, in un hotel della zona delle Cure, dai Carabinieri che erano andati nella struttura per notificare un provvedimento a un uomo di nazionalità marocchina, poi arrestato per detenzione a fine di spaccio insieme a due connazionali che avevano in uso la stessa camera dove i militari hanno anche trovato circa 15mila euro in contanti. I fermati hanno 31, 28 e 19 anni.

L'arresto risale al 27 luglio scorso. I Carabinieri della stazione di Firenze Uffizi si erano recati all'albergo su indicazione della Centrale operativa per notificare un provvedimento a uno dei tre fermati che risultava essere alloggiato nell'hotel. Gli altri due connazionali trovati nella camera avevano in uso la stessa stanza dalla sera precedente.

Per tutti e tre è scattato l'arresto.

Nei giorni scorsi a Firenze i Carabinieri, nel corso di controlli delle pattuglie, hanno arrestato sempre per droga altri due stranieri, un 26enne tunisino e un 25enne del Gabon, trovati in possesso di 3 chili di stupefacente circa il primo e 76 dosi di crack e 8 dosi di cocaina il secondo.



