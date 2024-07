Hitachi Rail fornirà una flotta di 46 nuovi tram a Firenze

Hitachi Rail ha siglato un nuovo accordo per la fornitura di 46 tram per le linee di Firenze. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che parallelamente è stato firmato un contratto di circa 17 milioni di euro, tra Gest, il gestore del sistema tranviario fiorentino, e Hitachi Rail per la manutenzione della flotta dei 46 Tram Sirio attualmente in circolazione.

Proprio di questi ultimi i nuovi tram, progettati e realizzati in Italia, sono l'evoluzione. Alimentati a batteria, per poter percorrere i tratti di linea senza catenaria, verranno consegnati a partire dal 2026. Hanno una velocità massima di 70 km/h, sono lunghi 33,5 metri, offrono 54 posti a sedere e una capienza massima di 278 passeggeri. I nuovi mezzi sono dotati inoltre di un sistema di climatizzazione che assicura lo scambio di aria con l'esterno, mentre le ampie superfici vetrate e le zone trasparenti del tetto consentono ai passeggeri uno sguardo sui monumenti della città.

"Hitachi Rail - spiega il direttore operativo Luca D'Aquila - ha l'obiettivo strategico di fornire in tutto il mondo soluzioni di trasporto innovative. Poterlo fare per la città di Firenze, centro urbano importantissimo e città d'arte tra le più note al mondo, è un ulteriore riconoscimento per noi". "Siamo convinti che il trasporto pubblico urbano rappresenti il driver principale per la transizione green della mobilità - conclude - per questo lavoriamo quotidianamente per progettare e realizzare sistemi di trasporto sempre più confortevoli, affidabili e sicuri e che siano anche rispettosi dell'ambiente lungo tutta la catena del valore".



