Caldo, prosegue l'allerta rossa a Firenze

Prosegue l'allerta caldo a Firenze con bollino rosso anche domani e giovedì 1 agosto. È quanto si legge nel bollettino del Sistema nazionale di previsione e prevenzione. Oggi temperatura di 38 gradi, domani 39, ma la temperatura percepita sarà di 37 gradi, e giovedì previsti 37 gradi con 39 percepiti.

Per domani il Lamma segnala massime in lieve aumento sulle zone più interne della Toscana con punte di 39-40 gradi, e per giovedì è atteso un aumento delle minime con valori superiori a 23-25 gradi (elevata afa notturna), ed un lieve calo delle massime con punte di 36-38 gradi. In lieve calo le massime venerdì, con valori sui 35-36 gradi.



