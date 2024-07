Laguna Orbetello, sindaco 'imponente organizzazione pulizia'

"Allo sgrigliatore di Ansedonia la situazione è totalmente sotto controllo. Arriva sporadicamente qualche carcassa che viene smaltita. Intorno al centro abitato a dopo Neghelli le sponde sono pulite con una attività di controllo e raccolta continua. Siamo riusciti in poche ora dall'arrivo delle carcasse vicino il centro abitato qualche giorno fa a mettere in piedi una organizzazione di pulizia imponente con un gruppo di sette ditte che sta facendo uno straordinario lavoro e monitoraggio della Croce Rossa.

Questo per garantire i cittadini e la normale vivibilità anche turistica". Così il sindaco di Orbetello (Grosseto) Andrea Casamenti su Facebook.

"La parte più complessa e davvero difficile è quella verso le ex Bibite Corsi - aggiunge - dove stanno attualmente pulendo, e a Cameretta ed oltre dove puliranno nelle prossime ore".



