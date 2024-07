Bollino rosso per il caldo a Firenze da oggi a mercoledì 31 luglio. È quanto si legge nel bollettino del Sistema nazionale di previsione e prevenzione. Oggi e domani temperatura massima di 36 gradi, 37 quelli percepiti, mentre per il 31 luglio sono previsti 38 gradi. Per domani e mercoledì il Lamma segnala punte di 49 gradi nel Grossetano.



