Scontro tra auto e due moto in provincia di Lucca, un morto

Un uomo di 58 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 15:30 sulla regionale 445 in località San Donnino a Piazza al Serchio in Garfagnana (Lucca). Da quanto emerso sulla dinamica, si è trattato di uno scontro tra un'auto e due moto: la vittima, residente nel Pisano, era alla guida di una delle due moto.

Nell'incidente ferita in odo grave una giovane donna: ha riportato politrauma ed è stata trasferita in codice rosso con l'elisoccorso di Pavullo all'ospedale Cisanello di Pisa.

Leggermente ferita anche la conducente dell'auto, una una donna di 66 anni, portata in codice verde all'ospedale di Castelnuovo di Garfagnana.

Sul posto intervenuti - oltre a Pegaso - l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Piazza al Serchio, quella medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo, altra ambulanza della Misericordia di Camporgiano e i Carabinieri.



