Fiamme in Maremma, due elicotteri al lavoro

Un incendio boschivo è in corso in località Trasubbie al confine fra i comuni di Campagnatico e Scansano in Maremma (Grosseto): due gli eliccotteri regionali inviati.

Le fiamme, segnalate alla sala operativa provinciale intorno alle 16, si spiega dalla Regione, si stanno propagando su alcune colline che delimitano il corso del torrente Trasubbie interessando boschi e macchie. Un direttore delle operazioni dell'Organizzazione regionale sta coordinando gli sganci di un elicottero e il lavoro a terra di squadre di volontariato dell'Antincendi boschivi e dell'Unione comuni delle colline metallifere. Per accelerare il contenimento del fronte e a protezione di alcuni poderi e abitazioni è stato disposto il decollo di un secondo elicottero della flotta regionale e l'invio di una vasca antincendio che sarà montata in zona per ridurre i tempi di rotazione degli elicotteri nello sgancio di acqua con apposita benna. Ulteriori squadre sono in arrivo per rinforzare il dispositivo di spegnimento.

Intanto il governatore toscano EugenioGiani ha rivolto un ringraziamento a quanti ieri si sono adoperati "con tempestività per lo spegnimento dell'incendio di Celle sul Rigo", nel comune diSan Casciano dei Bagni 8Siena) dove le fiamme, "dopo aver interessato campi e calanchi, sono penetrate nel bosco rappresentando poi un serio pericolo per la popolazione, considerando che sono arrivate a pochi metri dalle abitazioni".

"E' stato solo grazie al rapido e massiccio intervento della nostra Organizzazione antincendi boschivi - prosegue Giani - dei quattro elicotteri della flotta regionale e poi dei due Canadair inviati dalla Protezione civile nazionale per rafforzare il dispositivo di spegnimento, grazie all'impegno dei Vigili del Fuoco, degli operai forestali, delle squadre di volontari e al lavoro di coordinamento svolto dalle sale operative aib e dai direttori delle operazioni di spegnimento, che siamo riusciti a domare le fiamme e contenere i danni scongiurando i pericoli più gravi per le persone.

Un ringraziamento particolare va alla sindaca Agnese Carletti per la sollecita, costante e operativa presenza durante tutto l'evento e il sostegno che ha dato alla popolazione".



