Doppio scippo di orologi di valore al Forte dei Marmi

Doppio scippo di orologi di ingente valore, entrambi marca Patek Philippe, ieri in strada al Forte dei Marmi (Lucca), vittime in entrambi i casi turisti.

Il primo colpo intorno alle 13:30: la vittima, di Genova, è stata scippata in viale Morin. Del caso se ne occupa la polizia.

Il secondo scippo è avvenuto intorno alle 21.30 nella zona di via Achille Franceschi: a essere derubata una turista pugliese che in bicicletta stava facendo un giro insieme al marito e ai due figli, una bambina di 10 anni che era su un'altra bicicletta e un bimbo più piccolo che viaggiava su una terza bici insieme al padre. Secondo quanto riferito da quest'ultimo, ad agire sarebbe stata una persona a piedi che poi, strappato alla donna dal polso un Patek Philippe di alcune decine di migliaia di euro, è fuggito in sella a un motorino condotto da un complice che aveva in precedenza affiancato la famiglia. Lo scippo è stato denunciato stamani ai carabinieri, spiega sempre il marito della donna. La famiglia, spiega ancora l'uomo, era arrivata venerdì sera e dopo quanto accaduto ha deciso di ripartire in giornata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA