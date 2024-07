Scoperta nel Pisano una piantagione di marijuana

I carabinieri hanno scoperto nelle campagne di Bientina (Pisa) una vasta piantagione di canapa indiana coltivata in campo in disuso e quasi pronta per il raccolto finale. In totale sono state sequestrate 187 piante di altezza variabile fino a un massimo di tre metri, per un peso complessivo di oltre 82 chilogrammi insieme a vari attrezzi per coltivare come zappe, vanghe, trivella con motore a scoppio, tubi d'irrigazione e altro materiale.

Secondo le stime degli inquirenti la piantagione avrebbe permesso di produrre circa 30 chili di marijuana che avrebbero fruttato quasi 120mila euro di guadagno nel mercato dello spaccio. Le piante sono state distrutte e le indagini, spiega una nota dell'Arma, "sono in corso per individuare i responsabili della coltivazione illegale".



