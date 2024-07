Incendio poligono, proseguite di notte operazioni per rogo bosco

Si sono concluse alle 1:40 della notte scorse le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento e messa in sicurezza dell' incendio presso il tiro a segno di Galceti a Prato che ha causato due vittime. Dopo la rimozione delle salme sono stati apposti i sigilli per il sequestro della struttura. Sono invece proseguite tutta la notte, da parte delle squadre Aib della Regione, le operazioni di spegnimento del bosco. Sul posto stanno ancora lavorando numerosi volontari. L'incendio risulta essere in bonifica.

Secondo quanto si spiega poi dalla Regione la stima, in via provvisoria, è di circa 8 ettari di superficie percorsa dalle fiamme. Le operazioni di bonifica, si spiega anche, proseguiranno tutto il giorno" con l'arrivo di nuove squadre dopo che per tutta la notte sono "proseguite, con l'impiego di squadre di volontariato antincendi boschivi giunte anche da fuori provincia, le operazioni per lo spegnimento e messa in sicurezza del tragico incendio, scoppiato nel poligono e che ha interessato l'area boschiva circostante". "Nelle zone impervie di incendio sono state realizzate cosiddette 'staccate', cioè fasce ripulite completamente dalla vegetazione, per evitare la propagazione del fuoco o una sua eventuale ripartenza".



