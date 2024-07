Incendio nel Senese, 4 famiglie evacuate per precauzione

"La situazione è delicata anche se l'incendio sembra circoscritto e 4 famiglie sono state evacuate per precauzione". Così la sindaca di San Casciano dei Bagni Agnese Carletti in merito all'incendio che da questo pomeriggio sta interessando una porzione del territorio nel comune senese, un'area boschiva a Celle sul Rigo, nel comune di San Casciano dei Bagni (Siena). In arrivo anche due Canadair come spiega il governatore toscano Eugenio Giani che sui social parla di "incendio importante" e spiega che "prosegue il lavoro incessante di tutta l'organizzazione regionale con lo scopo di evitare l'arrivo del fronte al paese".

Il rogo è partito intorno alle 14.30: le fiamme, dopo aver interessato campi e calanchi tipici della zona e ricoperti da sterpaglie e macchie, sono penetrate in una zona boscata. Sono state subito attivate squadre di volontariato antincendi boschivi ed operai forestali dell'Unione dei Comuni della Valdichiana e un direttore delle operazioni. Il vento ha auitato il fronte delle fiamme a propagarsi velocemente. Per questo è stato disposto il decollo immediato di due elicotteri della flotta regionale.

In arrivo ora anche due Canadair e, spiega Giani, "ulteriori squadre sono in viaggio da fuori provincia per cercare di chiudere incendio prima di buio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA